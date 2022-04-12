Уфа, 12 апреля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Автоматизированный комплекс обработки твердых коммунальных отходов мощностью 450 тысяч тонн в год намерены построить в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Алексей Печенкин, krskstate.ru Трубы

В Уфе в рамках экологического форума проходит VI специализированная выставка «Экология и технологии». В ней принимают участие около 40 предприятий из Башкирии, Татарии, Пермского края, Тюменской, Московской и Смоленской областей. Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел выставочные экспозиции и пообщался с представителями компаний.

Так, главе республики были представлены два крупных инвестиционных проекта, реализация которых будет способствовать улучшению экологических показатели башкирского предприятия.

«На производстве технической серы мощностью 60 тысяч тонн в год будет утилизироваться (перерабатываться) сероводородсодержащий газ, а реконструкция очистных сооружений нефтехимического гиганта сократит количество вредных выбросов на 39%», — сообщает пресс-служба.

Глава региона также ознакомился и с экспозициями региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, также он обсудил вопросы сбора и вывоза бытовых отходов.

Так, на территории одного из будущих экотехнопарков намерены реализовать проект автоматизированного комплекса обработки твердых коммунальных отходов мощностью 450 тысяч тонн ежегодно. Хабиров предложил подробнее рассмотреть данную инициативу на «Инвестчасе».

Ученицы лицея № 46 Уфы представили главе республики свой проект курай-парка, в котором обозначены семь экологических зон для семейного отдыха. Глава региона положительно оценил идею школьниц, подчеркнув, что её можно воплотить в жизнь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены производить «зелёные» ПЭТ-гранулы.