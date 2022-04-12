Москва, 12 апреля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. России грозят новые девяностые годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы Банка России о том, что какое-то время в РФ инфляция будет выше цели, так как необходимо, чтобы произошло изменение относительных цен, предприятия смогли найти новую бизнес-модель с новыми поставщиками и рынками сбыта. А к цели инфляция будто бы вернется в 2024 году.

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«Это просто камлания и издание бессмысленных звуков. В экономике хаос, но она сама будто бы реструктурируется и придет к равновесию. Это логично, только это будет равновесие на катастрофическом уровне, которое не позволит нам противостоять Западу, — сказал Делягин. — Я абсолютно убежден, что в отчете Центрального банка нет даже слова о внешней конкуренции, о противостоянии Западу, о том, что экономика не просто должна выходить на высосанные из пальца цели, но быть конкурентоспособной и выдерживать противостояние с Западом. Но Банк России как истинный либерал отрицает реальность. Причем принципиально и на фундаментальном уровне. И то, что они описывают, — это катастрофический сценарий новых 1990-х годов, которые будут еще хуже».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, как на восстановление российской экономики влияет политика Центрального банка РФ.