Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Туристический кешбэк для отдыха на Дальнем Востоке необходимо увеличить в два раза. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Путин заявил, что поручал правительству РФ увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза.

Президент также рассказал, что взамен импортировавшей из других стран продукции, которую покупали за нефтедоллары, Россия будет развивать собственные компетенции.