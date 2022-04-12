Москва, 12 апреля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Министерство обороны России в телеграм-канале опубликовало видео пусков крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля по украинским объектам военной инфраструктуры.

Mil.ru Пуск крылатых ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря

В видеоролике показано, как несколько «Калибров» взлетают в воздух из корабельной пусковой установки.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.