* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 12:18 — REGNUM Отсутствие лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хайбатуллы Ахундзада вызывало сомнения в течение многих лет, но за последние восемь месяцев этот вопрос обсуждается более, чем когда-либо, пишет Ariana News.

Террористы Sallat.gger.jp

После возвращения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти было издано три указа от имени муллы Хайбатуллы Ахундзада, но ни один из них не был подписан и не указано, где они изданы.

Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что их лидер ездил в Кандагар, Гильменд, Герат, Фарах и Урузган, чтобы встретиться с местными властями, священнослужителями и старейшинами, но не опубликовано ни видео, ни фотографий, ни даже репортажей в СМИ об этих встречах.

Спрашивается, почему лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не появляется перед народом? Ответ Забихуллы Муджахида, официального представителя возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительства, на эти вопросы прост и повторяется каждый раз.

Он говорит: «Что касается появления лидера Исламского Эмирата, я должен сказать, что это будет сделано в нужное время. Конечно, нынешняя ситуация немного отличается от предыдущей».

Жители Афганистана говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно обещали, что их лидер скоро появится, но они не сдержали этого обещания.

Гражданский активист Матиулла Шахаб говорит, что государственные структуры хрупки. В нынешней ситуации лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо держать управление в своих руках, чтобы реагировать на опасения людей: их лидер должен появиться, сесть лицом к лицу с людьми, поговорить, выслушать их проблемы и предложения и наблюдать вместе с политиками за построением системы управления в Афганистане.

Рухулла Талош, житель Кабула, сказал: «Учитывая нынешнюю ситуацию, лидеру талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лучше выступить перед людьми, выступить перед СМИ и напрямую ответить на проблемы и вопросы людей».

По его словам, если лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может предстать перед народом из-за каких-либо проблем, он должен хотя бы принять народных представителей.

Жив ли лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?

Утверждается, что лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет в живых.

После падения республиканского режима были опубликованы некоторые разведданные о том, что лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет в живых, но официально эти сообщения не были подтверждены.

«Я думаю, что его не существовало или он уже умер. И раньше, и в последние несколько месяцев были опубликованы некоторые статьи, в которых утверждалось, что человека по имени мулла Хайбатулла нет в живых», — говорит Наджиб Азад, один из бывших пресс-секретарей президента и глава движения «Бовар».

Но официальный представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид настаивает на том, что их лидер жив.

Задержка в формировании совета

Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали в кратчайшие сроки сформировать совет для решения важнейших вопросов, чего не могут сделать уже восемь месяцев.

Саид Акбар Ага, бывший чиновник талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что из-за внешнего давления и внутренних проблем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли в краткие сроки сформировать совет: «Я думаю, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нуждаются в людях из всех слоёв и этнических групп, и они создадут какой-то свой внутренний совет».

Другой вопрос — может ли в XXI веке один человек самостоятельно принимать все решения, от которых зависят судьбы многих людей?

Недавно Азиз Ахмад Райан, представитель министерства образования правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что закрытие школ для девочек старше шестого класса было сделано по приказу лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хайбатуллы, что вызвало широкую реакцию в стране и за рубежом.

Принятие этого решения вызвало опасения, что только один человек, который ещё не предстал перед народом, будет принимать все решения о будущем Афганистана. Однако представитель правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид сказал, что в правительстве каждый департамент отвечает за свою сферу, но важные решения принимает их лидер.

Также есть опасения, что афганцы в долгосрочной перспективе могут потерять право избирать своего лидера, подобно тому, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) управляли Афганистаном в первый период своего правления в 1990-х годах.