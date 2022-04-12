Москва, , 12:14 — REGNUM Космодром Восточный — это грандиозный объект с хорошей перспективой развития. Об этом сегодня, 12, апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром.

Космодром «Восточный» Владислав Ларкин

«Все работы на космодроме Восточный идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией коронавируса», — подчеркнул Путин.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что взлётно-посадочная полоса в аэропортовом комплексе на космодроме Восточный будет запущена в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских граждан с Днём космонавтики.

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