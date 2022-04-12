Путин: у космодрома Восточный грандиозные перспективы
Москва, 12 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Космодром Восточный — это грандиозный объект с хорошей перспективой развития. Об этом сегодня, 12, апреля, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на космодром.
Владислав Ларкин
Космодром «Восточный»
«Все работы на космодроме Восточный идут по плану, несмотря на коррективы, внесенные пандемией коронавируса», — подчеркнул Путин.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что взлётно-посадочная полоса в аэропортовом комплексе на космодроме Восточный будет запущена в 2022 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских граждан с Днём космонавтики.
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