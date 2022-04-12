Донецк, 12 апреля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Украинские вооруженные формирования произвели обстрел из минометов населенного пункта Крутая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Отмечается, что обстрел Крутой Балки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 08:30 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что столкновение с антироссийскими силами, выращенными на Украине, было неизбежным.