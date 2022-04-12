Хабаровск, , 12:13 — REGNUM Власти Хабаровского края нацелены на развитие импортозамещения, в частности завода по изготовлению пластиковых изделий из продуктов вторичной переработки полимеров.

Пластик

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«Рециклинг пластика – глобальный тренд, который можно и нужно развивать в нашем регионе. На предприятии «ТН-Пластики» перерабатывают вторсырье в водосточные системы из ПВХ. Они нужны для малоэтажного строительства. Это будет особенно востребовано в рамках нашего флагманского проекта «Дом Дальневосточника». Завод войдёт в промышленный кластер краевых производителей стройматериалов, созданный по поручению президента России Владимира Путина«, — сообщил в телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, инвестиционный проект по производству «зелёных» ПЭТ-гранул реализуют в Башкирии.