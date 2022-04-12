Карабаш, Челябинская область, 12 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. В Челябинской области местный житель попался на даче взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Преступление было совершено 10 апреля в городе Карабаше. Гражданин предложил полицейскому 20 тыс. рублей за то, чтобы избежать наказания за нарушение ПДД.

Страж порядка отказался от денег и сообщил своему руководству. Решается вопрос о предъявлении взяткодателю обвинения.