Майкоп, , 12:12 — REGNUM В Адыгее отмечается рост туристического потока. За прошедший год он превысил допандемийный период 2020 года на 4%. Об этом 12 апреля сообщил глава республики Мурат Кумпилов. Он отметил, что повышенный спрос на внутренний туризм наблюдается по всей стране и Адыгея — не исключение.

Республика Адыгея Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на коронавирусные ограничения, по итогам прошлого года туристский поток составил порядка 470 тыс. человек, что на 4% больше показателя 2020 года», — написал глава Адыгеи в своем Telegram-канале.

По словам Кумпилова, растет число желающих познакомиться с достопримечательностями республики, расширяется география путешественников — они стали приезжать не только из соседних субъектов РФ, но и из отдаленных.

В первую очередь отдых в Адыгее привлекает их красотой природы, возможностями активного отдыха и невысокими ценами.

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