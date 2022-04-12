Украина, 23 января, 2009, 12:22 — ИА Регнум. Блок Юлии Тимошенко в период экономического кризиса не собирается заниматься импичментом президента Украины Виктора Ющенко . Об этом заявил первый вице-премьер Украины, представитель этой политической силы Александр Турчинов в прямом эфире одного из украинских каналов.

"Импичмент - это достаточно серьезная и ответственная процедура. И для импичмента необходимо, чтобы были не просто политические обвинения, а серьезные юридические основания. Но когда страна находится в кризисном состоянии, когда во всем мире мы видим, как объединяется не только власть, но и оппозиция, нужно все сделать для того, чтобы попытаться все-таки объединить и власть, и оппозицию. Виноватых будем искать потом", - отметил Турчинов.