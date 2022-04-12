Москва, 12 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Благодаря онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент», которая работает в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика», школьники, студенты и преподаватели получили возможность бесплатно в дистанционном режиме обучаться программированию, финансовой грамотности, иностранным языкам и другим профильным предметам.

Цитата с сайта educont. ru Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент»

Как пояснил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, онлайн-сервис, который объединил в себе образовательные курсы и материалы российских образовательных платформ, был запущен в сентябре 2021 года, и сегодняшний день там зарегистрировалось уже 1,5 млн школьников и студентов, а также 220 тысяч преподавателей.

«Для Правительства важно повышать доступность образования, создавать условия для получения дополнительных знаний по интересующим направлениям. Благодаря этому сервису, студенты и школьники получили расширенный выбор верифицированного образовательного контента, а преподаватели — возможность освоить ключевые компетенции цифровой образовательной среды. За полгода с момента запуска к проекту присоединились 20 тысяч образовательных организаций из 85 регионов России», — сказал Дмитрий Чернышенко. По его словам, к 2024 году пройдут регистрацию и получат бесплатный доступ к материалам все образовательные организации общего и среднего профессионального образования

Инициаторами создания платформы стали Минцифры и Минпросвещения РФ. Студентам, школьникам и преподавателям в личном кабинете на сайте educont. ru доступны курсы Учи. ру, Фоксфорда, Мобильного электронного образования, 1С: Урок, Нового Диска и других производителей современного цифрового образовательного контента.

«Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» расширяет доступ для педагогов и учащихся к профильным онлайн-курсам в дополнение к традиционным занятиям. Школы и организации СПО могут эффективнее выстраивать образовательный процесс и формировать индивидуальный подход к обучению каждого ученика», — рассказал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«В условиях глобальной цифровизации очень важно обеспечить равные условия доступа к качественному образованию детей вне зависимости от места их проживания и уровня жизни семьи. Пользователи платформы могут совершенствовать свои цифровые компетенции, изучая курсы ведущих ИТ-компаний. Со своей стороны мы обеспечим всю необходимую техническую поддержку», — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Учебные материалы проходят специальную проверку на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. В проекте заявлено 1 300 образовательных курсов, присоединяются другие крупные онлайн-площадки, добавляется новый контент. В рамках проекта педагоги могут пройти оценку цифровых компетенций и курсы повышения квалификации. К марту 2022 года оценку компетенций прошли уже 40 тысяч педагогов», — сообщила руководитель Центра цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис Татьяна Камалетдинова.

Мнение о работе с новым ресурсом корреспонденту ИА REGNUM высказала депутат Барнаульской городской думы VI—VII созывов, председатель комитета по социальной политике, сопредседатель ОНФ в Алтайском крае Марина Понкрашёва. По её словам, «Цифровой образовательный контент» ей очень нравится: он единый и бесплатный, содержит доступ к материалам ведущих образовательных отечественных онлайн-сервисов.

«Мы давно говорим о том, что не нужно распыляться, и вынужденный дистант это показал. Задача-то стоит в том, чтобы обеспечить одинаковые возможности для учеников в получении одинакового образования. Для этого предполагается осуществлять образование как в классической форме, так и дистанционно. Именно поэтому площадка должна быть единой и простой в использовании, ну и, конечно, иметь доступ к разным источникам информации. От коллег часто слышу, что многие такую площадку ждали», — отметила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, сфера информационных технологий — одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Одна из задач нацпроекта «Цифровая экономика» — подготовить квалифицированные кадры.