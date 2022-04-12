Шебекинский район, Белгородская область, , 12:13 — REGNUM Бесплатное автобусное движение организовано на период восстановительных работ железнодорожного полотна в Шебекинском городском округе, сообщил 12 апреля глава муниципалитета Владимир Жданов.

Железнодорожный вокзал Белгорода Https://belregion.ru

Расписание автобусов соответствует графику движения электропоезда Нежеголь – Белгород и в обратном направлении. Отправление от железнодорожных станций по вторникам и субботам, из Белгорода в 07:40, из Нежеголи в 16:05.

«Железнодорожное движение планируется восстановить в кратчайшие сроки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, чтобы установить обстоятельства и причины случившегося», — написал глава горокруга на своей странице в социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, из Белгорода к месту повреждения направлен восстановительный поезд.

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