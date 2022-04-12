Шебекинский район, Белгородская область, 12 апреля 2022, 12:13 — REGNUM Бесплатное автобусное движение организовано на период восстановительных работ железнодорожного полотна в Шебекинском городском округе, сообщил 12 апреля глава муниципалитета Владимир Жданов.
Расписание автобусов соответствует графику движения электропоезда Нежеголь – Белгород и в обратном направлении. Отправление от железнодорожных станций по вторникам и субботам, из Белгорода в 07:40, из Нежеголи в 16:05.
Как сообщало ИА REGNUM, из Белгорода к месту повреждения направлен восстановительный поезд.
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