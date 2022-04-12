Космодром «Восточный», Амурская область, , 12:11 — REGNUM Россия будет развивать собственные компетенции вместо тех, что ранее импортировались. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Благовещенске.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Президент рассказал, что Россия будет развивать свои собственные компетенции взамен тех, что раньше могла покупать за нефтедоллары.

По словам Путина, противостояние с украинскими националистами было неизбежно. При этом Россия не могла далее терпеть геноцид населения в Донбассе.