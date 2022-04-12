Париж, 12 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Музей Орсе в Париже открывает выставку, посвященную каталонскому архитектору Антонио Гауди, известного во всем мире своим собором Святого Семейства в Барселоне, передает BFM TV.

Марина Захарова ИА REGNUM Музей Орсе. Парижанин

Не имея возможности переместить здание, колонны, мозаику, музей, связавшись с национальным музеем искусства Каталонии, сделал ставку на сценографию «художественного путешествия» архитектора (1852–1926 г. г).

В экспозиции представлено чуть более 200 предметов мебели, планов, рисунков, фотографий, витражей и макетов.