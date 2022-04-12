Бухарест, , 12:11 — REGNUM По меньшей мере, два человека получили легкие ранения в результате масштабного пожара, произошедшего в больнице скорой помощи «Багдасар-Арсени» в центре столицы Румынии Бухареста. Об этом 12 апреля пишет бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, возгорание произошло в 07:00 утра по местному времени на чердаке одного из центральных корпусов медучреждения. Огонь быстро распространился на близлежащие строения.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные бригады. Для полной ликвидации последствий возгорания огнеборцам потребовалось несколько часов.

Причины пожара устанавливает специальная комиссия при прокуратуре Бухареста.