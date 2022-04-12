Томск, 12 апреля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки подтверждено четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 804 человека. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 124 843 человека, в том числе 88 за последние сутки.

Общее число выявленных случаев инфицирования достигло 128 082. За сутки диагноз подтвердился у 117 человек, в 30 случаях потребовалась госпитализация заболевших.