Симферополь, , 12:10 — REGNUM В ковид-стационары Республики Крым доставили 24 новых пациента, данные за сутки 12 апреля опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 11 апреля, сообщалось о 29 попавших в больницы крымчанах.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе положительные результаты тестов на коронавирус получил 141 человек, это на шесть случаев заражения больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 157 пациентов, подтверждена смерть шести человек.

С начала пандемии в Крыму подтверждено 180 027 случаев заражения коронавирусом. За всё время через крымские ковид-стационары прошли 58 189 человек. Выздоровели 172 186 пациентов. Жертвами коронавирусной инфекции стали 5 158 жителей.