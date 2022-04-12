Сеул, 12 апреля 2022, 12:08 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил о намерении делиться с жителями страны своей жизнью после президентства через социальную сеть Twitter. Об этом южнокорейский лидер написал в социальных сетях.
«После выхода на пенсию я с нетерпением жду разговоров о новой жизни вне политики (через Twitter)», — написал Мун Чжэ Ин в соцсети, чтобы отметить достижение более 2 миллионов подписчиков.
Он отметил, что Twitter стал одним из самых важных инструментов коммуникации с тех пор, как он занялся политикой.
В сообщении президент также поблагодарил людей, «которые всегда шлют поддержку и любовь» через соцсеть.
Напомним, что Мун Чжэ Ин должен покинуть свой пост 9 мая. Ранее президент сообщал, что не планирует заниматься политикой после выхода на пенсию.
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