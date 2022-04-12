Абакан, , 12:07 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии ликвидировали 104 степных пожара, 151 пал травы, один лесной пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Пал травы Марина Каширская © ИА REGNUM

Специалисты оценивают пожарную обстановку в Хакасии как напряжённую. Огнеборцы ежедневно тушат ландшафтные пожары, фронт которых простирается на километры. Население просят строго соблюдать требования особого противопожарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Хакасии действует особый противопожарный режим.

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