Абакан, 12 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии ликвидировали 104 степных пожара, 151 пал травы, один лесной пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

Специалисты оценивают пожарную обстановку в Хакасии как напряжённую. Огнеборцы ежедневно тушат ландшафтные пожары, фронт которых простирается на километры. Население просят строго соблюдать требования особого противопожарного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 апреля в Хакасии действует особый противопожарный режим.