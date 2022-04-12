Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля 2022, 12:07 — REGNUM Роскосмосу поручено обеспечить полёт в космос представителей Белоруссии. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.
«Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полёт на российском космическом корабле представителей Белоруссии», — сказал Путин.
Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам Путина, э то станет новой важной вехой сотрудничества России и Белоруссии в освоении и изучении космоса.
Ранее Путин и Лукашенко прибыли в Амурскую область, где ознакомились с ходом работ на космодроме Восточный.