Космодром «Восточный», Амурская область, , 12:07 — REGNUM Роскосмосу поручено обеспечить полёт в космос представителей Белоруссии. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

«Прошу Роскосмос обеспечить необходимую подготовку и полёт на российском космическом корабле представителей Белоруссии», — сказал Путин.

Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Путина, э то станет новой важной вехой сотрудничества России и Белоруссии в освоении и изучении космоса.

Ранее Путин и Лукашенко прибыли в Амурскую область, где ознакомились с ходом работ на космодроме Восточный.