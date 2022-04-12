Уфа, 12 апреля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Мужчину заподозрили в хулиганстве в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Нападение

По версии следствия, 11 апреля фигурант уголовного дела находясь в нетрезвом состоянии на детской площадке в г. Сибай начал преследовать группу малолетних детей.

В материалах уголовного дела указано, что он догнал 9-летнего мальчика, повалил его на землю и ударил несколько раз.

По данному факту в отношении 31-летнего жителя г. Сибая было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства. В отношении подозреваемого назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в отношении матери годовалого ребенка возбудили дело.