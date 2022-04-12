Владивосток, , 12:04 — REGNUM Ростуризм включил Приморье в список на получение субсидий по программе стимулирования коммерческих авиаперевозок пассажиров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Цветение багульника в Приморском крае Алексей Иванов © ИА REGNUM

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В рамках проекта туроператоры, которые будут организовывать туры в регионы России на чартерных рейсах, получат субсидии.

У Приморья уже есть предварительная договоренность с ведущей туристической компанией России.

«На международной выставке MITT наша приморская делегация провела ряд встреч, в том числе и с представителями компании TUI (Fun and sun). Мы рассказали об основных точках притяжения туристов и предложили интересные маршруты. Участников заинтересовали Хасанский район, национальный парк «Земля леопарда», сафари-парк, эко-тропы острова Русский и маяки Владивостока. Уже есть договоренность, что летом будет запущен чартерный тур по маршруту Москва–Владивосток», — пояснили в краевом агентстве по туризму.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье будут открывать модульные некапитальные гостиницы — 22 проекта предпринимателей государство поддержит финансово.