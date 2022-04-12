Космодром «Восточный», Амурская область, , 12:04 — REGNUM Столкновения с антироссийскими силами, выращенными на Украине, было неизбежным. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По словам главы государства, столкновение с выращивавшимися на Украине антироссийскими силами было неизбежно, это был вопрос времени. Он заявил, что продолжать терпеть геноцид населения в Донбассе после того, как Киев отказался выполнять Минские соглашения, было невозможно.

Путин заверил, что задачи и цели спецоперации будут выполнены.