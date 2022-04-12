Челябинск, 12 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Челябинске силовики закрыли ещё одно нелегальное казино. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, в марте одна гражданка орудовала на территории Советского района. В одном из домов в интернет-кафе она проводила азартные игры.

Преступление выявили полицейские. Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в Челябинской области выявили и закрыли уже несколько нелегальных казино.