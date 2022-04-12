Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Россия возобновит свою лунную программу, речь идет о запуске космического автоматического аппарата «Луна-25». Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград российским космонавтам на космодроме Восточный.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как указал российский лидер, Россия собирается и дальше вести работу по созданию транспортного корабля нового поколения и технологий ядерной космической энергетики, так как у нашей страны в этих вопросах имеется отличный задел и «абсолютно ясное преимущество».

«Возобновим лунную программу, речь идет о запуске с космодрома Восточный автоматического космического роботизированного аппарата «Луна-25», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия собирается последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на оказываемое на нее давление извне.