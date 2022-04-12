Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Высокотехнологичное оборудование в медицинских учреждениях Петербурга не оставят без сервисного обслуживания. Об этом этом 11 апреля сообщил главный внештатный специалист-онколог городского комитета по здравоохранению Дмитрий Гладышев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Соответствующие контракты на обслуживание оборудования заключены до конца этого года. Производители, которые обеспечивают медучреждения необходимыми аппаратами, не прекратят осуществлять контроль за их работой. На этом сказывается взаимный интерес.

«Это их имидж, поэтому они заинтересованы в том, чтобы эту ситуацию не выпускать из-под контроля. Все контракты по обслуживанию мы заключили ещё в ноябре–декабре прошлого года. Соответственно, и контракты на поставку инструментов тоже. Во всяком случае в течение 2022 года мы обеспечены и сервисом, и инструментами», — заверил Дмитрий Гладышев.

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