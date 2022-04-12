Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Заместителю губернатора Ростовской области Артёму Хохлову добавили обязанностей. Соответствующие изменения внесены в указ главы региона «О распределении обязанностей между заместителями губернатора Ростовской области», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее Хохлов курировал вопросы цифрового развития, информационных технологий и связи, цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг, физической культуры и спорта, молодёжной политики.

Согласно изменениям, внесённым в документ, его зона ответственности теперь расширена. Хохлов будет также вести вопросы информационного обеспечения структурных подразделений правительства Ростовской области с использованием технических средств приёма, передачи и обработки данных, обеспечения защиты информации информационной инфраструктуры, системы межведомственного электронного взаимодействия, формирования электронного правительства, организации рассмотрения обращений граждан.

Также в его обязанности входит выявление публикаций, размещенных в социальных сетях, «затрагивающих деятельность органов исполнительной власти Ростовской области», организация работы Центра управления регионом Ростовской области.

ИА REGNUM сообщало, что на пост заместителя донского губернатора Артём Хохлов был назначен в декабре 2020 года. Он выпускник Ростовского госуниверситета по специальности «прикладная математика» и Южного федерального университета по специальности «антикризисное управление». С 2015 года работал помощником губернатора региона.