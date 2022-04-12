Посёлок городского типа Поназырево, Костромская область, 12 апреля 2022, 15:35 — REGNUM В Костромской области появится шестой муниципальный округ. Проект закона об объединении трех сельских поселений Поназыревского района и посёлка Поназырево с населением около 6 тысяч человек направлен в Костромскую областную думу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В районе будет ликвидирована двухуровневая система власти (поселение и район). В результате муниципальной реформы жители лишатся возможности избирать главу. Люди будут выбирать 10 депутатов муниципального округа. Они, в свою очередь, утвердят кандидатуру на пост главы из списка, предложенного конкурсной комиссией.
В пользу объединения приводится ряд аргументов. Они указаны в пояснительной записке к проекту и подписаны главой района Лидией Удаловой. В частности утверждается, что после преобразования самоуправление «станет ближе к народу», единый бюджет позволит расширить финансовые возможности органов, сократятся затраты на содержание административно-управленческого аппарата.
Сейчас проект закона находится на рассмотрении в комитете Костромской облдумы по госустройству. В случае, если региональные парламентарии одобрят изменения, процесс завершится до 1 января 2023 года.
Справка: на данный момент в Костромской области создано четыре муниципальных округа — Кологривский, Нейский, Межевской и Парфеньевский. В них также отменены прямые выборы глав. Решение об объединении сельских поселений в округ принял также Пыщугский район. Проект закона об этом направлен в Костромскую областную думу. Заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос, пока не назначено.
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