Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля 2022, 11:59 — REGNUM Нет никаких сомнений, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.
По словам президента, целью спецоперации является помощь людям в Донбассе, и Россия должна была это сделать.
Также Путин отметил, что столкновение антироссийскими силами, которые выращивались на Украине было неизбежно, это был вопрос времени.