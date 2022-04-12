Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Нет никаких сомнений, что цели и задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены. Об этом 12 апреля заявил президент России Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По словам президента, целью спецоперации является помощь людям в Донбассе, и Россия должна была это сделать.

Также Путин отметил, что столкновение антироссийскими силами, которые выращивались на Украине было неизбежно, это был вопрос времени.