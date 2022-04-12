Калуга, 12 апреля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Выставка фотографий из коллекции Роскосмоса «Взгляд с орбиты» открылась 12 апреля в туристско-информационном центре «Калужский край». Фотовыставка приурочена к началу работы в Калуге ежегодного Международного кинофестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Впервые одной из площадок кинофестиваля «Циолковский» стал туристско-информационный центр «Калужский край»

Впервые одной из площадок кинофестиваля стал туристско-информационный центр «Калужский край». Уникальная выставка «Взгляд с орбиты» позволит увидеть космос таким, каким его видят космонавты с борта орбитальной станции. На площадке ТИЦ «Калужский край» состоится показ документальных фильмов фестивальной программы. Демонстрация фильмов будет проходить с 12 по 16 апреля. Выставка «Взгляд с орбиты» разместится в выставочном зале визит-центра и продлится до 9 мая 2022 года.

Ежегодно в Калуге и городах области проводится МКФ «Циолковский». Кинофестиваль направлен на популяризацию направлений науки и искусства, так или иначе связанных с космосом, укрепление традиций международного диалога ученых и кинематографистов, сохранение исторической памяти, чувства гордости за великие космические свершения.