Москва, 12 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Сегодня, 12 апреля, президент России Владимир Путин поздравил российских граждан с Днём космонавтики, сообщается на сайте Кремля.

Советская открытка. День космонавтики

Президент подчеркнул, что День космонавтики — это гордость за свершения и вера в будущее»

«Россия добьётся всех поставленных целей в космической сфере», — выразил уверенность Путин и заявил о возобновлении лунной программы — запуске автоматического аппарата «Луна-25».

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля находятся с визитом на космодроме Восточный.

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