Москва, , 11:58 — REGNUM Банк России очень эффективно блокирует экономическое развитие РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы регулятора о том, что «российская экономика сможет вернуться на траекторию роста».

Михаил Делягин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Банк России обеспечивает запретительно дорогой кредит и ведет запретительную политику резервных нормативов по кредитам реальному сектору. Он блокирует развитие страны. Весьма эффективно. С другой стороны, нарисовать экономический рост и низкую безработицу не очень сложно. Для этого во главе Росстата достаточно поставить человека, который никогда не имел никакого отношения к статистике, и периодически его запугивать. По-моему, первая часть этой процедуры уже выполнена очень давно», – сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заверила, что Россия располагает достаточным объемом резервов в золоте и юанях.

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