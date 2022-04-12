Москва, 12 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Банк России очень эффективно блокирует экономическое развитие РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы регулятора о том, что «российская экономика сможет вернуться на траекторию роста».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Банк России обеспечивает запретительно дорогой кредит и ведет запретительную политику резервных нормативов по кредитам реальному сектору. Он блокирует развитие страны. Весьма эффективно. С другой стороны, нарисовать экономический рост и низкую безработицу не очень сложно. Для этого во главе Росстата достаточно поставить человека, который никогда не имел никакого отношения к статистике, и периодически его запугивать. По-моему, первая часть этой процедуры уже выполнена очень давно», – сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заверила, что Россия располагает достаточным объемом резервов в золоте и юанях.