Тверь, 12 апреля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Подросток, который в конце марта сбежал из детского социально-реабилитационного центра в Твери, обнаружен полицией 11 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Мальчик 2007 года рождения покинул социальный центр, расположенный в Твери, 28 марта, данные о его местонахождении отсутствовали. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Всё это время подростка искали полицейские, спасатели, волонтёры, по делу большую работу провели следователи.

11 апреля сотрудникам органов внутренних дел было установлено местонахождение подростка. Мальчика опрашивают следователи, чтобы выяснить все обстоятельства его ухода.