Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM Под Екатеринбургом на 10 километре ЕКАД водитель грузовика устроил смертельное ДТП. Погиб пешеход. Об этом сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля. По предварительным данным, погибший двигался по проезжей части навстречу автомобилю. При это мужчина находился в темной одежде без отражающих элементов. Водитель грузовика пояснил, что заметил пешехода слишком поздно. Избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. В ГИБДД напоминают, что при движении по обочине граждане обязаны иметь при себе предметы со светоотражающие элементами.