Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Под Екатеринбургом на 10 километре ЕКАД водитель грузовика устроил смертельное ДТП. Погиб пешеход. Об этом сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

Инцидент произошёл в ночь на 12 апреля. По предварительным данным, погибший двигался по проезжей части навстречу автомобилю. При это мужчина находился в темной одежде без отражающих элементов. Водитель грузовика пояснил, что заметил пешехода слишком поздно. Избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. В ГИБДД напоминают, что при движении по обочине граждане обязаны иметь при себе предметы со светоотражающие элементами.