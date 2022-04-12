Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Россия собирается последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на оказываемое на нее давление извне. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемония вручения государственных наград российским космонавтам на космодроме Восточный.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как отметил российский лидер, поколение создателей отечественной ракетно-космической программы оставило в наследство не только колоссальный технологический задел, но и те ценности, на которые Россия равняется и сегодня.

«Наказом нам служит стремление наших предков идти вперед. Несмотря на любые трудности и какие-то попытки помешать нам в этом движении извне, будем обязательно последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что потенциал российской спутниковой группировки будет расширен.