Уфа, 12 апреля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Инвестиционный проект по производству «зелёных» ПЭТ-гранул реализуют в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

(сс) Michael Coghlan Пластиковые бутылки

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Сообщается, что проект направлен на сбор вторсырья в Башкирии и вовлечение его в производство новой продукции. Так, планируется перерабатывать порядка 34 тысяч тонн вторичного сырья каждый год.

«Выпускаемая «зелёная гранула» будет содержать до 25 процентов переработанного ПЭТ. Это позволит удовлетворить растущий спрос на упаковку с применением вторсырья», — приводит пресс-служба слова инвестора.

Отмечается, что ежегодно в Башкирии собирают четыре тысячи тонн пластиковых бутылок. При реализации комплекса мер, направленных на повышение их собираемости и сортировки, потенциальный объем может составить до 20 тысяч тонн ежегодно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены создать высокоавтоматизированный завод по производству гофротары.