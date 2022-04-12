Калуга, 12 апреля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Калужской области Владислава Шапши. В мероприятии участвовал заместитель главы региона Владимир Попов.

Пресс-служба правительства Калужской области В Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Калужской области Владислава Шапши

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в ходе встречи обсуждались меры по поддержке экономики региона и повышению устойчивости работы его предприятий в текущих экономических условиях. В ходе встречи Владислав Шапша озвучил ряд предложений, требующих решения на федеральном уровне.

Речь, в частности, шла о льготном кредитовании системообразующих организаций федерального перечня и включении в него еще ряда предприятий области. Рассматривалась возможность ускорения реализации механизма грантовой поддержки компаний через региональный Фонд развития промышленности и его докапитализации.

В числе других тем — решение логистических проблем, экспортные и импортные поставки.