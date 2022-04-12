* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:55 — REGNUM Террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ослабила свою деятельность в Афганистане, но расширила свои террористические атаки в Пакистане. Об этом сообщает The Associated Press.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Согласно данным издания, «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане) превратилось из повстанческой группировки в полноценную террористическую организацию, хотя и не имеющую (пока) контроля над определённой территорией.

Атаки террористов-смертников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто происходят на северо-западе Пакистана, где нацелены в основном на шиитов. В ходе одного из нападений террориста-смертника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мечети погибло более 60 верующих. Пакистанские официальные лица говорят, что он был жителем Кабула.

Амир Рена, директор Пакистанского института исследований проблем мира, говорит, что количество терактов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пакистане за последний год увеличилось. По его словам, по состоянию на март ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило 52 теракта в Пакистане, тогда как в 2021 году это число составляло 35 нападений. В результате этих нападений погибли 155 человек.

Сообщается, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для нападений на шиитов в Пакистане использует мелкие антишиитски настроенные группировки, такие как «Лашкаре-Джангави».

Associated Press пишет, что, наоборот, количество атак ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане уменьшилось. В 2019 году группировка смогла взять под контроль некоторые районы в Нангархаре и расширить своё влияние на соседнюю провинцию Кунар.

Тогда США, бывшее афганское правительство и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли группировке тяжелый удар. Однако главным соперником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане считается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Начальник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Инженер Башир сообщил изданию, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не присутствует в восточном Афганистане организованно.

Некоторые аналитики считают, что из-за сильного влияния «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сельских местностях восточного Афганистана, а также его обширных связей с мечетями и религиозными школами, пространство для деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе ограничено.

Умира Джадун, профессор Военной академии СШМ Вест-Пойнт, считает, что хотя организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и стала слабее, чем в 2019 году, но теперь превратилась из повстанческой организации в террористическую группировку, не имеющую контроля над территорией или населением.

Совет Безопасности ООН сообщал в феврале, что «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) насчитывает в своих рядах около 4000 боевиков.