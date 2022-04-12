Космодром «Восточный», Амурская область, 12 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин уверен, что задачи специальной военной операции России на Украине будут выполнены. Об этом он заявил 12 апреля на космодроме «Восточный» в Амурской области.

Владимир Путин

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Путин отметил, что нет никаких сомнений — цели и задачи операции на Украине будут выполнены.

На космодроме Путин находится вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин рассказал, что дал поручение организовать полёт в космос на российском корабле для белорусских дипломатов.