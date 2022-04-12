* запрещённая в России организация

Москва, 12 апреля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержали в Московской области уроженца Москвы, являвшегося сторонником экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 12 апреля сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

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По данным ведомства, с 2017 по 2019 год мужчина проходил службу в составе ВСУ, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО во Львовской области под руководством западных инструкторов.

Также сообщается, что задержанный был награжден тремя госнаградами Украины за участие в боевых действиях в Донбассе. Кроме того, в 2019 году в качестве поощрения указом президенту Украины Владимира Зеленского получил гражданство этой страны, а в конце января 2022 года приехал в Россию.

«В результате следственных действий в лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием», — сообщили в ведомстве.