Улан-Удэ, 12 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель по обвинению в убийстве знакомого. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 57-летнего мужчины было найдено 11 апреля.

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По данным следствия, в квартире проживали четверо мужчин — сам хозяин и трое его знакомых. В тот вечер они распивали спиртное, когда между двумя собутыльниками возник конфликт из-за громкого телевизора. В ходе ссоры обвиняемый ударил ножом потерпевшего, от чего тот скончался на месте.

«После этого злоумышленник вместе с хозяином квартиры продолжили застолье. Позднее в квартиру с работы вернулся четвертый мужчина, который единственный из их компании трудился и стремился измениться в лучшую сторону», — отметили в ведомстве.

Увидев в комнате тело, он позвонил в полицию. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый заключён под стражу.