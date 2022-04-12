Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM В Екатеринбурге два дендропарка закроют для посещения. Речь идет о территориях на улицах 8 Марта и Первомайской. Об этом сообщили в мэрии.

Часовня недалеко от Дендропарка возле цирка Алексей Колчин © ИА REGNUM

По словам председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, такая мера связана с наводнением в парках города. Дендропарки закроют для просушки почвы. Чиновница отметила, что срок закрытия зависит от погодных условий и составит от двух недель до одного месяца.

После просушки в дендропарках наведут порядок. Рабочие устранят просадку плитки и дефекты покрытия. При этом парк имени XXII Партсъезда закрывать не планируют. Здесь уже начали весеннюю уборку.