Екатеринбург, 12 апреля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге два дендропарка закроют для посещения. Речь идет о территориях на улицах 8 Марта и Первомайской. Об этом сообщили в мэрии.

Алексей Колчин ИА REGNUM Часовня недалеко от Дендропарка возле цирка

По словам председателя Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, такая мера связана с наводнением в парках города. Дендропарки закроют для просушки почвы. Чиновница отметила, что срок закрытия зависит от погодных условий и составит от двух недель до одного месяца.

После просушки в дендропарках наведут порядок. Рабочие устранят просадку плитки и дефекты покрытия. При этом парк имени XXII Партсъезда закрывать не планируют. Здесь уже начали весеннюю уборку.