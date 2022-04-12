Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудники полиции открыли огонь на поражение по мужчине, который бросился на них с ножом, а до этого чуть не убил свою супругу и угрожал соседям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского управления МВД России.

Полиция Pikio.pl

Инцидент случился ранним утром 12 апреля на улице Висаитова (микрорайон Суворовский). В полицию поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажного дома мужчина в неадекватном состоянии ведёт себя агрессивно — ножом убил собаку, угрожает супруге и соседям. Прибывший наряд патрульно-постовой службы потребовал от злоумышленника прекратить противоправные деяния. Однако агрессор с ножом в руке попытался напасть на стражей порядка.

«В соответствии с законом «О полиции» было применено табельное оружие. Нападавший получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте», — уточнили в донской полиции.

На месте происшествии работает следственно-оперативная группа.